Бороздкин Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1849 ст.
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Рождение ребёнка
24.11.1872 ст.
Дочь: Марамохина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бороздкина Параскева Павловна
Рождение ребёнка
07.01.1875 ст.
Дочь: Бороздкина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Бороздкина Параскева Павловна
ГАЯО ф230 оп11-18 д3106 стр983об-984(1003) Р МарияИвановна
Рождение ребёнка
01.10.1876 ст.
Сын: Бороздкин Михаил Иванович
Мать ребёнка: Бороздкина Параскева Павловна
ГАЯО ф230 оп11-18 д3107 стр835об-836(843) Р МихаилИванович
Рождение ребёнка
18.10.1877 ст.
Дочь: Барабина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Бороздкина Параскева Павловна
ГАЯО ф230 оп11-18 д3108 стр818об-819(826) Р АлександраИвановна
Рождение ребёнка
28.07.1880 ст.
Дочь: Бороздкина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Бороздкина Параскева Павловна
ГАЯО ф230 оп11-18 д3116 стр755об-755(808) Р МарьяИвановна
Рождение ребёнка
07.03.1882 ст.
Сын: Бороздкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Бороздкина Параскева Павловна
ГАЯО ф230 оп11-18 д3130 стр771об-772(808) Р АлександрИванович
Рождение ребёнка
11.03.1883 ст.
Дочь: Бороздкина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бороздкина Параскева Павловна
ГАЯО ф230 оп11-18 д3134 стр741об-741а(779) Р АннаИвановна
Рождение ребёнка
01.10.1884 ст.
Дочь: Бороздкина Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Бороздкина Параскева Павловна
ГАЯО ф230 оп11-18 д3137 стр678об-679(699) Р ПараскеваИвановна
Рождение ребёнка
07.05.1887 ст.
Сын: Бороздкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Бороздкина Параскева Павловна
ГАЯО ф230 оп11-18 д3150 стр637об-638(663) Р НиколайИванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916