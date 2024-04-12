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Бороздкин Иван Александрович

Место рождения

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: Бороздкин Александр Павлович

Мать: Бороздкина Евфимия Михайловна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.11.1872 ст.

Дочь: Марамохина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бороздкина Параскева Павловна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.01.1875 ст.

Дочь: Бороздкина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Бороздкина Параскева Павловна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп11-18 д3106 стр983об-984(1003) Р МарияИвановна
Рождение ребёнка
01.10.1876 ст.

Сын: Бороздкин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Бороздкина Параскева Павловна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп11-18 д3107 стр835об-836(843) Р МихаилИванович
Рождение ребёнка
18.10.1877 ст.

Дочь: Барабина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Бороздкина Параскева Павловна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп11-18 д3108 стр818об-819(826) Р АлександраИвановна
Рождение ребёнка
28.07.1880 ст.

Дочь: Бороздкина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Бороздкина Параскева Павловна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп11-18 д3116 стр755об-755(808) Р МарьяИвановна
Рождение ребёнка
07.03.1882 ст.

Сын: Бороздкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Бороздкина Параскева Павловна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп11-18 д3130 стр771об-772(808) Р АлександрИванович
Рождение ребёнка
11.03.1883 ст.

Дочь: Бороздкина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бороздкина Параскева Павловна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп11-18 д3134 стр741об-741а(779) Р АннаИвановна
Рождение ребёнка
01.10.1884 ст.

Дочь: Бороздкина Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Бороздкина Параскева Павловна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп11-18 д3137 стр678об-679(699) Р ПараскеваИвановна
Рождение ребёнка
07.05.1887 ст.

Сын: Бороздкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Бороздкина Параскева Павловна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп11-18 д3150 стр637об-638(663) Р НиколайИванович
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бороздкина Параскева Павловна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1916
Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
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