Вшивцева (Лускутова) Наталья Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Пелагея Карповна
Отец ребёнка: Вшивцев Карп Иванович
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Вшивцев Карп Иванович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Вшивцев Карп Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Федосия Карповна
Отец ребёнка: Вшивцев Карп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
1795