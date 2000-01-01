Вшивцева (Лускутова) Наталья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Лускутова) Наталья Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Пелагея Карповна

Отец ребёнка: Вшивцев Карп Иванович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Вшивцев Филип Карпович

Отец ребёнка: Вшивцев Карп Иванович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Вшивцев Сергей Карпович

Отец ребёнка: Вшивцев Карп Иванович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Федосия Карповна

Отец ребёнка: Вшивцев Карп Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Карп Иванович

Место жительства
Неизвестно
д. Копылы (Дворищенский)
Смерть
1795
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