Сапожникова Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова Евгения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.02.?

Сын: Сапожников Олег Федорович

Отец ребёнка: Сапожников Федор Степанович

Рождение ребёнка
17.07.1947

Сын: Сапожников Владимир Федорович

Отец ребёнка: Сапожников Федор Степанович

Смерть
Неизвестно

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