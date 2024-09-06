Сапожникова Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.02.?
Сын: Сапожников Олег Федорович
Отец ребёнка: Сапожников Федор Степанович
Рождение ребёнка
17.07.1947
Сын: Сапожников Владимир Федорович
Отец ребёнка: Сапожников Федор Степанович
Смерть
Неизвестно