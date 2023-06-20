Преснякова Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преснякова Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Пресняков Григорий

Мать: Преснякова Наталья

Рождение ребёнка
15.07.1929

Сын: Пресняков Павел Федорович

Отец ребёнка: Пресняков Федор Александрович

Малая Якшенка, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пресняков Федор Александрович

Смерть
Неизвестно
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