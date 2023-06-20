Преснякова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Пресняков Григорий
Мать: Преснякова Наталья
Рождение ребёнка
15.07.1929
Сын: Пресняков Павел Федорович
Отец ребёнка: Пресняков Федор Александрович
Малая Якшенка, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно