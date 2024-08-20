Прокопьева Евфимия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Турскова (Прокопьева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Прокопьев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Прокопьева) Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Прокопьев Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Прокопьев Порфирий Иванович
Отец ребёнка: Прокопьев Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно