Прокопьева Евфимия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопьева Евфимия Никитична

Прокопьева Евфимия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Турскова (Прокопьева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Прокопьев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Прокопьева) Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Прокопьев Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Прокопьев Порфирий Иванович

Отец ребёнка: Прокопьев Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.