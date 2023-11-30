Зорина Галия Ханафиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
27.08.1993
Сын: Зорин Константин Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности