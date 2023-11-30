Зорина Галия Ханафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорина Галия Ханафиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1993 г.р.

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
27.08.1993

Сын: Зорин Константин Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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