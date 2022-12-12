Агалакова Паросковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгалакова Паросковья Ивановна

Агалакова Паросковья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1944

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1936

Дочь: Белозерова Галина Степановна

Отец ребёнка: Агалаков Степан Семёнович

Юрья, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.01.1939

Сын: Агалаков Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Агалаков Степан Семёнович

Юрья, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агалаков Степан Семёнович

Смерть
Около 1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close