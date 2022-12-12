Агалакова Паросковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1936
Дочь: Белозерова Галина Степановна
Отец ребёнка: Агалаков Степан Семёнович
Рождение ребёнка
10.01.1939
Сын: Агалаков Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Агалаков Степан Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1944