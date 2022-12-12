Савкина (Лавренова) Параскева Ананьевна
Место рождения
Дата рождения16.10.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1894 ст.
Крещение
22.10.1894 ст.
Восприемники из той же деревни Федор Федорович Кочетов солдатская жена Евдокия Захарьевна Железцова
Бракосочетание
14.01.1913 ст.
У обоих первый брак.
Рождение ребёнка
30.06.1918
Отец ребёнка: Савкин Андрей Николаевич
Смерть
Неизвестно