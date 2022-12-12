Савкина (Лавренова) Параскева Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савкина (Лавренова) Параскева Ананьевна

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Место рождения

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.10.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1894 ст.

Отец: Лавренов Ананий Никитич

Мать: Лавренова Евдокия Захарьевна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
22.10.1894 ст.
Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники из той же деревни Федор Федорович Кочетов солдатская жена Евдокия Захарьевна Железцова
Бракосочетание
14.01.1913 ст.

Муж: Савкин Андрей Николаевич

Охлебинино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
У обоих первый брак.
Рождение ребёнка
30.06.1918

Сын: Савкин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Савкин Андрей Николаевич

Охлебинино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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