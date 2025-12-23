Сухова Надежда Фёдоровна
женский, родилась 22.11.1959, Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Супруги
Оболикшта Александр Николаевич07.07.1957 г.р.
Дети
Оболикшта Андрей Александрович21.09.1982 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.1982
Сын: Оболикшта Андрей Александрович
Отец ребёнка: Оболикшта Александр Николаевич
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край