Сухова Надежда Фёдоровна 22.11.1959 — найти родственников по фамилии на Familio

Сухова Надежда Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 22.11.1959, Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край

Супруги
Оболикшта Александр Николаевич07.07.1957 г.р.
Дети
Оболикшта Андрей Александрович21.09.1982 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Таловка, Змеиногорский муниципальный район, Алтайский край

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оболикшта Александр Николаевич

Рождение ребёнка
21.09.1982

Сын: Оболикшта Андрей Александрович

Отец ребёнка: Оболикшта Александр Николаевич

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

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