(Болембах) Рахиль Иудовна
Место рожденияс.Шералдай Бурятской АССР
Дата рождения17.11.1920
Дата смерти16.07.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1920
Отец: Болембах Иуда
Работа или профессия
Неизвестно
СЕКРЕТАРЬ-МАШИШИНИСТКА
Рождение ребёнка
26.04.1937
Сын: Болембах Владислав
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
17.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
16.07.1999