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Деймон
Деймон
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 462
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Мор
780 г.р.
Дети
Виттор
892 г.р.
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 462
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.892
Сын:
Виттор
Мать ребёнка:
Мор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Мор
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