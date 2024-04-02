Сенкова (Гущина) Алла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Гущин Яков Иосифович
Мать: Гущина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенков Сергей
Отец ребёнка: Сенков Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенков Николай
Отец ребёнка: Сенков Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла
Отец ребёнка: Сенков Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сенков Константин
Смерть
1982