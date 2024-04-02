Сенкова (Гущина) Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенкова (Гущина) Алла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Гущин Яков Иосифович

Мать: Гущина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенков Сергей

Отец ребёнка: Сенков Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенков Николай

Отец ребёнка: Сенков Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла

Отец ребёнка: Сенков Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенков Константин

Смерть
1982
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