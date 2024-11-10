Лоскутова Дарья Фоминична Около 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лоскутова Дарья Фоминична

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Лоскутов Фома Егоров

Мать: Лоскутова Анисия Федорова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В ИВ 1802 года - 1 год. ЦГАКО 237-71-793, л. 1037 (Ильинская церковь, Большой Ключ) В РС 1816 года - 13 лет. ЦГАКО 176-2-620, л. 29 об., № 3. поч. Большой Ключ, Ильинская волость
Восприемник
06.01.1814 ст.
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У Дарьи, дочери Петра Фомина Лоскутова (брат) МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1768, л. 83, № 27.
Смерть
Неизвестно

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