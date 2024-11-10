Лоскутова Дарья Фоминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1801
Отец: Лоскутов Фома Егоров
В ИВ 1802 года - 1 год. ЦГАКО 237-71-793, л. 1037 (Ильинская церковь, Большой Ключ) В РС 1816 года - 13 лет. ЦГАКО 176-2-620, л. 29 об., № 3. поч. Большой Ключ, Ильинская волость
Восприемник
06.01.1814 ст.
У Дарьи, дочери Петра Фомина Лоскутова (брат) МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1768, л. 83, № 27.
Смерть
Неизвестно