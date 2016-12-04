Козлова Евдокия Андреевна
Место рожденияВологодская область, Мяксинский р-н, д. Хвощёвик
Дата рождения19.03.1927
Дата смерти04.12.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.09.1950
Дочь: Коновалова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Козлов Иван Яковлевич
Смерть
04.12.2016