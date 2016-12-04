Козлова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Евдокия Андреевна

Место рождения

Вологодская область, Мяксинский р-н, д. Хвощёвик

Дата рождения

19.03.1927

Дата смерти

04.12.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.09.1950

Дочь: Коновалова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Козлов Иван Яковлевич

Смерть
04.12.2016

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