Краснова (Аристова) Наталья
Место рождения
Дата рождения15.06.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1981
Отец: Аристов Николай
Мать: Галина
Образование
С 01.09.1988 по 31.05.1998
школа №37
Образование
С 01.09.1998 по 30.06.2003
СГЭА
университет
Бракосочетание
19.09.2003
Муж: Краснов Дмитрий
Рождение ребёнка
24.05.2006
Рождение ребёнка
24.04.2008
Рождение ребёнка
26.08.2011
Образование
С 01.10.2012 по 25.05.2014
институт
АПК и ППРО
Образование
С 01.09.2020 по 15.06.2021
университет
Самарский Университет
Место жительства
Неизвестно