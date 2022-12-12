Краснова (Аристова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Аристова) Наталья

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

15.06.1981

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

1979 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1981

Отец: Аристов Николай

Мать: Галина

Самара, Самара, Самарская область
Образование
С 01.09.1988 по 31.05.1998
школа №37
Образование
С 01.09.1998 по 30.06.2003
СГЭА
университет
Бракосочетание
19.09.2003

Муж: Краснов Дмитрий

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Дмитрий

Рождение ребёнка
24.04.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Дмитрий

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
26.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснов Дмитрий

Самара, Самара, Самарская область
Образование
С 01.10.2012 по 25.05.2014
институт
АПК и ППРО
Образование
С 01.09.2020 по 15.06.2021
университет
Самарский Университет
Место жительства
Неизвестно
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