Коврижных Улита Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Сын: Коврижных Феоктист Потапович
Отец ребёнка: Коврижных Потап Елистратович
Егоренки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Коврижных Потап Елистратович
Рождение ребёнка
16.10.1816
Отец ребёнка: Коврижных Потап Елистратович
Смерть
Неизвестно