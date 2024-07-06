Коврижных Улита Корниловна 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коврижных Улита Корниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коврижных Потап Елистратович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Коврижных Феоктист Потапович

Отец ребёнка: Коврижных Потап Елистратович

Егоренки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Коврижных Потап Елистратович

Рождение ребёнка
16.10.1816

Сын: Коврижных Яков Потапович

Отец ребёнка: Коврижных Потап Елистратович

Смерть
Неизвестно

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