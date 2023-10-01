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Гирин Евгений Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1963

Отец: Гирин Валерий Евгеньевич

Мать: Гирина-Филимонова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирин Никита Евгеньевич

Мать ребёнка: Гирина-Гаврилова Галина Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гирина-Гаврилова Галина Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гирина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гирина-Маркина Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.1984

Дочь: Гирина Надежда Евгеньевна

Мать ребёнка: Гирина Елена

Рождение ребёнка
07.03.1988

Сын: Гирин Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: Гирина-Маркина Надежда Ивановна

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