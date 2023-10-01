Гирин Евгений Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гирина-Гаврилова Галина Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гирина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1984
Дочь: Гирина Надежда Евгеньевна
Мать ребёнка: Гирина Елена
Рождение ребёнка
07.03.1988
Сын: Гирин Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: Гирина-Маркина Надежда Ивановна