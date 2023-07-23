Томилов Степан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Томилов Василий
Рождение ребёнка
04.11.1946
Сын: Томилов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Томилова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
28.04.1949
Дочь: Брованова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Томилова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно