Мельников Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1917 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: Костенко Евдокия Яковлевна

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