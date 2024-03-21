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Алгазина Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Ипат Трофимович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Алгазин Евсей Ипатьевич

Отец ребёнка: Алгазин Ипат Трофимович

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Алгазин Тит Ипатьевич

Отец ребёнка: Алгазин Ипат Трофимович

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Алгазин Козьма Ипатьевич

Отец ребёнка: Алгазин Ипат Трофимович

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Алгазин Евлампий Ипатьевич

Отец ребёнка: Алгазин Ипат Трофимович

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Алгазин Алексей Ипатьевич

Отец ребёнка: Алгазин Ипат Трофимович

Усть-Логатка, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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