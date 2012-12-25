Наумов Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1929

Дата смерти

25.12.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1929

Отец: Наумов Степан Михайлович

Мать: Наумова Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
15.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
30.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Анастасия Николаевна

Горьковская обл., Селитьба
Работа или профессия
Неизвестно
Лесохим
Начальник
Смерть
25.12.2012
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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