Наумов Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1929
Дата смерти25.12.2012
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1929
Рождение ребёнка
15.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
30.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова Анастасия Николаевна
Горьковская обл., Селитьба
Работа или профессия
Неизвестно
Лесохим
Начальник
Смерть
25.12.2012
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область