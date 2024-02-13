Смирнов Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Юрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1970

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Дарина Юрьевна

Мать ребёнка: Смирнова Альфия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Наиля Юрьевна

Мать ребёнка: Смирнова Альфия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Альфия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голикова Антонина Вячеславовна

Рождение ребёнка
05.03.1993

Сын: Смирнов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Голикова Антонина Вячеславовна

Рождение ребёнка
19.03.1996

Дочь: Смирнова Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Голикова Антонина Вячеславовна

Рождение ребёнка
2009

Сын: Смирнов Тимур

Мать ребёнка: Смирнова Альфия

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