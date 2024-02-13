Смирнов Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1970
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1970
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Дарина Юрьевна
Мать ребёнка: Смирнова Альфия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Наиля Юрьевна
Мать ребёнка: Смирнова Альфия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Альфия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1993
Сын: Смирнов Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Голикова Антонина Вячеславовна
Рождение ребёнка
19.03.1996
Дочь: Смирнова Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Голикова Антонина Вячеславовна
Рождение ребёнка
2009
Сын: Смирнов Тимур
Мать ребёнка: Смирнова Альфия