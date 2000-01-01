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Гуселетов Перфил Васильевич

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Место рождения

д. Бещгульская Карташевской волости

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Гуселетов Василий

Мать: не указана

д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гуселетов Василий Перфильевич

Мать ребёнка: Гуселетова Дарья Маркеловна

д. Бещеульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Дарья Маркеловна

Смерть
Неизвестно
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