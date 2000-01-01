Гуселетов Перфил Васильевич
Место рожденияд. Бещгульская Карташевской волости
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Гуселетов Василий
Мать: не указана
д. Бещгульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гуселетов Василий Перфильевич
Мать ребёнка: Гуселетова Дарья Маркеловна
д. Бещеульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно