Кукушкина Марья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова (Кукушкина) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Кукушкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Строгонцева (Кукушкина) Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Кукушкин Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кукушкин Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Шмелева (Кукушкина) Вера
Отец ребёнка: Кукушкин Иван Егорович