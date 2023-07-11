Кукушкина Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкина Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова (Кукушкина) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Кукушкин Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Строгонцева (Кукушкина) Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Кукушкин Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин Павел Иванович

Отец ребёнка: Кукушкин Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукушкин Иван Егорович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Шмелева (Кукушкина) Вера

Отец ребёнка: Кукушкин Иван Егорович

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