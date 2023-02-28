Сергеева Татьяна Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1912
Дочь: Соловьева Антонина Сергеева
Отец ребёнка: Сергеев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
14.05.1914
Сын: Сергеев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Сергеев Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
04.07.1915
Сын: Сергеев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Сергеев Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978
Псебай , Краснодарский край