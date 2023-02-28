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Сергеева Татьяна Емельяновна

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1879

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.06.1912

Дочь: Соловьева Антонина Сергеева

Отец ребёнка: Сергеев Михаил Михайлович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.05.1914

Сын: Сергеев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Сергеев Михаил Михайлович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.07.1915

Сын: Сергеев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Сергеев Михаил Михайлович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Михаил Михайлович

Смерть
1978
Псебай , Краснодарский край
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