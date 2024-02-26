Василий Кирилов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Кирила Алексеев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Степанова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Петр Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Пелагея Степанова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Федот Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Пелагея Степанова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1767