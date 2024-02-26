Василий Кирилов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Кирилов (Ич)

Василий Кирилов (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Отец

Около 1709 г.р.

Мать

Около 1710 г.р.

Жена

Около 1723 г.р.

Дети

Около 1758 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Кирила Алексеев (Ич)

Мать: Прасковья Лукьянова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Степанова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Петр Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Пелагея Степанова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Федот Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Пелагея Степанова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1767

Мы используем куки для улучшения работы сайта.