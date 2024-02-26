Криницин Александр Дмитриевич
Место рожденияНижний Тагил
Дата рождения?.03.1915
Дата смерти17.11.1960
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1915
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
13.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Криницина Валентина Яковлевна
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
27.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Криницина Валентина Яковлевна
Нижний Тагил
Смерть
17.11.1960
Нижний Тагил