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Криницин Александр Дмитриевич

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Место рождения

Нижний Тагил

Дата рождения

?.03.1915

Дата смерти

17.11.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1915

Отец: Криницин Дмитрий Александрович

Мать: Криницина Мария Ивановна

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
13.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Криницина Валентина Яковлевна

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
27.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Криницина Валентина Яковлевна

Нижний Тагил
Смерть
17.11.1960
Нижний Тагил
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