Михайлова (Надеева) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова (Надеева) Мария Федоровна

Место рождения

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Надеев Федор Семенович

Мать: Надеева Анна Карповна

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Михайлов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Басова (Михайлова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Михайлов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Николай

Смерть
2018
Старый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

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