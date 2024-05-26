Михайлова (Надеева) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Надеев Федор Семенович
Мать: Надеева Анна Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Михайлов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Басова (Михайлова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Михайлов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Николай
Смерть
2018
Старый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область