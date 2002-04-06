Кий Вячеслав Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1968
Рождение ребёнка
30.04.1981
Дочь: Кий-Кузнецова Анастасия Вячеславовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.04.2002
Дочь: Кий Валерия Вячеславовна
Мать ребёнка: Кий-Эккерт Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кий-Эккерт Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кий Инна Баграмовна