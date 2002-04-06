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Кий Вячеслав Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1968

Отец: Кий Валерий Васильевич

Мать: Кий-Корпачева Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
30.04.1981

Дочь: Кий-Кузнецова Анастасия Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.04.2002

Дочь: Кий Валерия Вячеславовна

Мать ребёнка: Кий-Эккерт Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кий-Эккерт Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кий Инна Баграмовна

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