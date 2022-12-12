Крюкова АННА ИВАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюкова АННА ИВАНОВНА

Крюкова АННА ИВАНОВНА

avatar

Место рождения

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.11.1878

Сын: Крюков НАУМ ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Крюков ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.05.1883

Сын: Крюков СИМЕОН ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Крюков ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.11.1883

Сын: Крюков ПОРФИРИЙ ИВАНОВИЧ

Отец ребёнка: Крюков ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Смерть
Неизвестно
Черноисточинск, Горноуральский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close