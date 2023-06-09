Малькова Калерия Павловна
Место рождения
Дата рождения20.05.1915
Дата смерти1943
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1915
Отец: Мальков Павел Иванович
Мать: Юсина Вера Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костюткин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Костюткин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костюткин Павел Александрович
Отец ребёнка: Костюткин Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943