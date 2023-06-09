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Малькова Калерия Павловна

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

20.05.1915

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1915

Отец: Мальков Павел Иванович

Мать: Юсина Вера Александровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костюткин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Костюткин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костюткин Павел Александрович

Отец ребёнка: Костюткин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюткин Александр Михайлович

Смерть
1943

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