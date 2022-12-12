Агафия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Анна Власовна

Отец ребёнка: Влас Софонович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Агафия Власовна

Отец ребёнка: Влас Софонович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Елена Власовна

Отец ребёнка: Влас Софонович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.12.1743

Сын: Даниил Власович

Отец ребёнка: Влас Софонович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Захар Власович

Отец ребёнка: Влас Софонович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Влас Софонович

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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