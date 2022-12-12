Агафия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Анна Власовна
Отец ребёнка: Влас Софонович
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Агафия Власовна
Отец ребёнка: Влас Софонович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Елена Власовна
Отец ребёнка: Влас Софонович
Рождение ребёнка
28.12.1743
Сын: Даниил Власович
Отец ребёнка: Влас Софонович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Захар Власович
Отец ребёнка: Влас Софонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Влас Софонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно