Болотова (Яковлева) Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1976
Отец: Яковлев Николай Валентинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
05.03.2022
Муж: скрыто настройками приватности