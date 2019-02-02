Болотова (Яковлева) Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотова (Яковлева) Юлия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1976

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1976

Отец: Яковлев Николай Валентинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
05.03.2022

Муж: скрыто настройками приватности

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