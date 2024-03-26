Маллаева (--) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1898
Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Маллаева Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович
Рождение ребёнка
25.06.1901
Дочь: Маллаева Марфа Павловна
Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
24.02.1903
Дочь: Маллаева Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
07.03.1904
Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Маллаева Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Маллаева мар Павловна
Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович
Рождение ребёнка
18.05.1917
Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно