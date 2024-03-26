Маллаева (--) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маллаева (--) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1898

Сын: Маллаев Иван Павлович

Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Маллаева Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.06.1901

Дочь: Маллаева Марфа Павловна

Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
24.02.1903

Дочь: Маллаева Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
07.03.1904

Сын: Маллаев Василий Павлович

Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
1905

Сын: Маллаев Петр Павлович

Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Маллаева Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Маллаева мар Павловна

Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Маллаев Федор Павлович

Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.05.1917

Сын: Маллаев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Маллаев Павел Степанович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маллаев Павел Степанович

Смерть
Неизвестно
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