Толмачев Владислав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1938
Дата смерти20.08.1978
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1938
Рождение ребёнка
17.05.1966
Сын: Толмачев Вячеслав Владиславович
Мать ребёнка: Игнотенко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнотенко Мария Ивановна
Смерть
20.08.1978