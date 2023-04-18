Толмачев Владислав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачев Владислав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1938

Дата смерти

20.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1938

Отец: Толмачев Иван Яковлевич

Мать: Григорьева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.1966

Сын: Толмачев Вячеслав Владиславович

Мать ребёнка: Игнотенко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнотенко Мария Ивановна

Смерть
20.08.1978
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