Воронов Кузьма Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: Воронов Филипп Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.06.1875 ст.
Рождение ребёнка
07.03.1881 ст.
Дочь: Воронова Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Воронова Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.04.1884 ст.
Мать ребёнка: Воронова Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1888 ст.
Мать ребёнка: Воронова Федосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Воронов Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Воронова Федосья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно