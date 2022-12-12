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Воронов Кузьма Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: Воронов Филипп Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
29.06.1875 ст.

Жена: Воронова Федосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.03.1881 ст.

Дочь: Воронова Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Воронова Федосья Дмитриевна

Добрецы, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.04.1884 ст.

Сын: Воронов Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Воронова Федосья Дмитриевна

Добрецы, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Воронов Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Воронова Федосья Дмитриевна

Добрецы, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Воронов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Воронова Федосья Дмитриевна

Добрецы, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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