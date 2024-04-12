Егорова (Трифонова) Федосия Климовна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Климент Трифонов
Мать: Анна Прохорова
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Егорова Анна Родионовна
Отец ребёнка: Егоров Родион Егорович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Егорова Лидия Родионовна
Отец ребёнка: Егоров Родион Егорович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Егоров Владимир Родионович
Отец ребёнка: Егоров Родион Егорович
Рождение ребёнка
1943
Отец ребёнка: Егоров Родион Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Нина Родионовна
Отец ребёнка: Егоров Родион Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно