Егорова (Трифонова) Федосия Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Трифонова) Федосия Климовна

Место рождения

Горельково, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Климент Трифонов

Мать: Анна Прохорова

Горельково, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Егорова Анна Родионовна

Отец ребёнка: Егоров Родион Егорович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Егорова Лидия Родионовна

Отец ребёнка: Егоров Родион Егорович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Егоров Владимир Родионович

Отец ребёнка: Егоров Родион Егорович

Рождение ребёнка
1943

Сын: Егоров Юрий Родионович

Отец ребёнка: Егоров Родион Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Нина Родионовна

Отец ребёнка: Егоров Родион Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Родион Егорович

Смерть
Неизвестно
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