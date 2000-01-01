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Crawshay Charles Edward

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Место рождения

Forehoe, Norfolk, England

Дата рождения

Между ?.10.1862 и ?.12.1962

Дата смерти

08.08.1922

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Около 1834 г.р.

Жена

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.10.1862 и ?.12.1962

Отец: Crawshay Charles

Мать: Eliza Jane

Forehoe, Norfolk, England
Крещение
12.11.1862
Hingham, Norfolk, England
Место жительства
1871
Attleborough Road, Hingham, Norfolk, England
Бракосочетание
Около 1890

Жена: Crawshay Marcella Mildred

Работа или профессия
Неизвестно
Brewery Director
Смерть
08.08.1922
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