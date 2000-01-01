Crawshay Charles Edward
Место рожденияForehoe, Norfolk, England
Дата рожденияМежду ?.10.1862 и ?.12.1962
Дата смерти08.08.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.10.1862 и ?.12.1962
Отец: Crawshay Charles
Мать: Eliza Jane
Forehoe, Norfolk, England
Крещение
12.11.1862
Hingham, Norfolk, England
Место жительства
1871
Attleborough Road, Hingham, Norfolk, England
Бракосочетание
Около 1890
Работа или профессия
Неизвестно
Brewery Director
Смерть
08.08.1922