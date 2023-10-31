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Мороз Геннадий Николаевич
Мороз Геннадий Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.?
Пол
Мужской
Отец
Мороз Николай Николаевич
Мать
Дружилина Любовь Ефимовна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
04.02.?
Отец:
Мороз Николай Николаевич
Мать:
Дружилина Любовь Ефимовна
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