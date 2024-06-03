Храпова (Лесникова) Валентина Ивановна 01.03.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Храпова (Лесникова) Валентина Ивановна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 01.03.1939, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла 29.10.2021, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Лесников Иван Михайлович1907 г.р.
Мать
Лесникова (Уткина) Анна Григорьевна18.01.1912 ст. г.р.
Супруги
Храпов Иван Васильевич07.01.1935 г.р.
Дети
Храпов Сергей Иванович1962 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1939

Отец: Лесников Иван Михайлович

Мать: Лесникова (Уткина) Анна Григорьевна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храпов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
24.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Храпов Иван Васильевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962

Сын: Храпов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Храпов Иван Васильевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
29.10.2021
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

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