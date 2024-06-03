Храпова (Лесникова) Валентина Ивановна
женский, родилась 01.03.1939, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла 29.10.2021, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
ОтецЛесников Иван Михайлович1907 г.р.
МатьЛесникова (Уткина) Анна Григорьевна18.01.1912 ст. г.р.
Супруги
Храпов Иван Васильевич07.01.1935 г.р.
Дети
Храпов Сергей Иванович1962 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Храпов Иван Васильевич
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962
Отец ребёнка: Храпов Иван Васильевич
Смерть
29.10.2021