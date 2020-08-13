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Васеньков Ярослав Дмитриевич
Васеньков Ярослав Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.08.2020
Пол
Мужской
Отец
Васеньков Дмитрий Вадимович
1985 г.р.
Мать
Васенькова Анна Владимировна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.2020
Отец:
Васеньков Дмитрий Вадимович
Мать:
Васенькова Анна Владимировна
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