Анастасия Ивановна Щедрина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Ивановна Щедрина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1894

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щедрин Сергей Фомич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Толкач Таисия Сергеевна

Отец ребёнка: Щедрин Сергей Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щедрин Сергей Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щедрин Сергей Фомич

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