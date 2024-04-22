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Константинов Яков Иванович

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.

Отец: Константинов Иван Федорович

Мать: Константинова Мария Дмитриевна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 180
Рождение ребёнка
23.07.1882 ст.

Сын: Константинов Филимон Яковлевич

Мать ребёнка: Константинова Татьяна Григорьевна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 18
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Татьяна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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