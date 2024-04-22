Константинов Яков Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 180
Рождение ребёнка
23.07.1882 ст.
Сын: Константинов Филимон Яковлевич
Мать ребёнка: Константинова Татьяна Григорьевна
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №2295, стр. 18
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно