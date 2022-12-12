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Железцын Сергей Филиппович

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Железцын Филипп Евдокимович

Мать: Железцына Прасковья

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Железцын Спиридон Сергеевич

Мать ребёнка: Железцына Наталья Фёдоровна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Железцын Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Железцына Наталья Фёдоровна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железцына Наталья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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