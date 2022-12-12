Железцын Сергей Филиппович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Железцын Филипп Евдокимович
Мать: Железцына Прасковья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Железцын Спиридон Сергеевич
Мать ребёнка: Железцына Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Железцына Наталья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно