(Булычева) Степанида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Булычева) Степанида Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг. были Булычевы. А их дети по Метрическим книгам писались Горшуновы.
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Горшунов-Булычев Гавриил Кириллович

Отец ребёнка: Булычев Кирилл Семёнович

Косяково, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг писались как Булычевы, а по Метрическим книгам-Горшуновы.
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Булычев Кирилл Семёнович

Косяково, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Феодосия Кирилловна

Отец ребёнка: Булычев Кирилл Семёнович

Косяково, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг семья писалась как Булычевы, а по Метрическим книгам как Горшуновы.
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Булычев Кирилл Семёнович

Искильда, Куединский муниципальный район, Пермский край
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг семья писалась как Булычевы, а по Метрическим книгам как Горшуновы.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булычев Кирилл Семёнович

Смерть
Неизвестно
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