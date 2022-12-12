(Булычева) Степанида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг. были Булычевы. А их дети по Метрическим книгам писались Горшуновы.
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Горшунов-Булычев Гавриил Кириллович
Отец ребёнка: Булычев Кирилл Семёнович
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг писались как Булычевы, а по Метрическим книгам-Горшуновы.
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Булычев Кирилл Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Феодосия Кирилловна
Отец ребёнка: Булычев Кирилл Семёнович
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг семья писалась как Булычевы, а по Метрическим книгам как Горшуновы.
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Булычев Кирилл Семёнович
Искильда, Куединский муниципальный район, Пермский край
По Ревизским Сказкам 1850 и 1858 гг семья писалась как Булычевы, а по Метрическим книгам как Горшуновы.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно