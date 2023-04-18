(Павлова) Александра Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлова) Александра Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Игнат

Мать: Павлова ?

Смерть
Неизвестно
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