Савинова (Бородаенко) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинова (Бородаенко) Ирина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1978

Отец: Бородаенко Алексей

Мать: Бородаенко Галина Николаевна

Рождение ребёнка
23.06.2002

Дочь: Савинова Полина Андреевна

Отец ребёнка: Савинов Андрей

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.01.2020

Дочь: Савинова Маргарита Андреевна

Отец ребёнка: Савинов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинов Андрей

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