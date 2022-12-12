Савинова (Бородаенко) Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1978
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1978
Отец: Бородаенко Алексей
Рождение ребёнка
23.06.2002
Дочь: Савинова Полина Андреевна
Отец ребёнка: Савинов Андрей
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.01.2020
Дочь: Савинова Маргарита Андреевна
Отец ребёнка: Савинов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савинов Андрей