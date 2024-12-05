Свирина Первая жена тимофея
женский, родилась Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
Супруги
Свирин Тимофей Денисович1804 ст. г.р.
Дети
Свирин Степан Тимофеевич1824 ст. г.р.
Свирин Василий Тимофеевич1826 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824 ст.
Отец ребёнка: Свирин Тимофей Денисович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Свирин Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Свирин Тимофей Денисович
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Свирин Поликарп Тимофеевич
Отец ребёнка: Свирин Тимофей Денисович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Свирин Тимофей Денисович
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Свирин Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Свирин Тимофей Денисович
Смерть
Неизвестно