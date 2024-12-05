Свирина Первая жена тимофея Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Свирина Первая жена тимофея

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась Неизвестно, Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Супруги
Свирин Тимофей Денисович1804 ст. г.р.
Дети
Свирин Степан Тимофеевич1824 ст. г.р.
Свирин Василий Тимофеевич1826 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свирин Тимофей Денисович

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Свирин Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Свирин Тимофей Денисович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Свирин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Свирин Тимофей Денисович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Свирин Поликарп Тимофеевич

Отец ребёнка: Свирин Тимофей Денисович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1832

Сын: Свирин Козьма Тимофеевич

Отец ребёнка: Свирин Тимофей Денисович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Свирин Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Свирин Тимофей Денисович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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