Манкевич Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манкевич Владимир Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

02.05.1960

Пол

Мужской

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Манкевич Степан

Мать: Наталья

Бракосочетание
19.10.1952

Жена: Сероухова Татьяна Константиновна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.10.1953

Сын: Манкевич Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Сероухова Татьяна Константиновна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
02.05.1960
Место смерти по свидетельству о смерти III-ЯР № 129139 : г. Горловка Калининский район Сталинской области
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