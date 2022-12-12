Манкевич Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти02.05.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Манкевич Степан
Мать: Наталья
Бракосочетание
19.10.1952
Рождение ребёнка
16.10.1953
Сын: Манкевич Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Сероухова Татьяна Константиновна
Смерть
02.05.1960
Место смерти по свидетельству о смерти III-ЯР № 129139 : г. Горловка Калининский район Сталинской области