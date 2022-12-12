Шестаков Иван (Иоанн) Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Шестаков Георгий Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Шестаков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Шестакова Варвара Николаевна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно