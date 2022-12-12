Шестаков Иван (Иоанн) Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Иван (Иоанн) Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Шестаков Георгий Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Шестаков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шестакова Варвара Николаевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Варвара Николаевна

Смерть
Неизвестно
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